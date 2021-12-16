Stoltenberg: Yeni NATO konsepti Ukrayna'nın üyelik hakkını teyit edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Brüksel'de AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi'ne katılmanın yanısıra NATO'yu ziyaret etti. Ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni NATO konseptinin Ukrayna'nın üyelik hakkını teyit edeceğini söyledi. Zelenskiy, Karadeniz'de ortak tatbikat sayısını artırmak için müzakere süreci başlattıklarını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile Doğu Ortaklığı üyesi ülkelerin 6. Doğu Ortaklığı Zirvesi'ne katılarak Moskova'ya derhal ağır yaptırım kararları çıkmasını talep etti.

Sputnik'in haberine göre Brüksel'de NATO karargahını da ziyaret eden Zelenskiy'nin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak basın toplantısında, Stoltenberg, yeni NATO konseptinin Ukrayna gibi ortakların önemini ve ittifaka katılma haklarını teyit etmesini beklediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri, "Yeni bir konsept tasarlamaya başladık, bu yüzden içerik hakkında konuşmak için biraz erken, ancak nihai metnin Ukrayna gibi ortaklarımızın önemini yansıtacağına kuvvetle inanıyorum" diyerek ekledi:

"Müttefiklerin, her egemen ulusun kendi yolunu seçmesi ilkesine ki Ukrayna'nın ne tür güvenlik düzenlemelerinin parçası olmak istediği de dahil kendi yolunu seçme hakkına bağlılığını yeniden taahhüt etmesini bekliyoruz."

Yeni konsept gelecek yaz onaylanacak.

Zelenskiy de ortak basın toplantısında "Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı NATO'ya doğru ittiğini hissediyorum. Benim görüşüm bu. Rusya, Ukrayna'nın NATO üyesi olması için yolu açıyor" diye konuştu.

"Karadeniz bölgesindeki ortaklarıyla tatbikat sayısını artırmak için bir müzakere süreci başlattıklarını" duyuran Ukrayna lideri "Karadeniz'deki ortaklarımızla tatbikat sayısını artırarak bölgedeki güvenliği güçlendirmek için görüşmelere başladık" dedi.

ABD istihbaratının "Rusya'nın 2022 başlarında Ukrayna'ya 175 bin askerin dahil olduğu çok cepheli saldırı planlıyor olabileceğine" dair iddialarının Batı medyasında geniş yer bulmasına koşut, Batılı siyasi liderlerin 'Ukrayna'ya saldırırsa Rusya'ya ağır bedel ödetme' açıklamaları eşliğinde 'Moskova'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı" algısı yaratılıyor.

Dolayısıyla NATO Genel Sekreteri, "Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz. Aksine devam ediyor" dedi.

"Provokatif ve istikrarsızlaştırıcı" diye nitelediği yığınağın "hiçbir haklı sebebi olmadığını, Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini" söyleyen Stoltenberg, şöyle konuştu:

"Rusya'yı diplomasiye dönmeye, gerilimi düşürmeye, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz. Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığın ciddi sonuçları ve yüksek bir bedeli olacaktır."