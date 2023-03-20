Stoltenberg: Türkiye'nin Finlandiya kararını memnuniyetle karşılıyoruz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, üçlü görüşme öncesi ortak basın açıklaması yaptı.

Stoltenberg, Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün TBMM'deki onay sürecini başlatma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “TBMM'nin onay konusunda hızlı bir karar almasını temenni ediyorum.” ifadesini kullandı.

Finlandiya ve İsveç’in birlikte NATO üyeliği için başvuruda bulunduklarını ve tüm NATO müttefiklerinin geçen yılki zirvede bu iki ülkeyi ittifaka davet ettiğini hatırlatan Stoltenberg, “Finlandiya'nın onayını tamamlama konusunda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz ve çok çalışmaya devam edeceğiz. İsveç'in de yakın gelecekte tam üye olmasını sağlamak en önemli öncelik olacak" diye konuştu.

'Avrupa'da daha fazla NATO olacak'

Stoltenberg "Avrupa'da daha fazla NATO olacak. Hem Finlandiya hem de İsveç'in tam üye olmak için başvurmuş ve davet edilmiş olması bunu gösteriyor" dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto Türkiye'nin kararını büyük memnuniyetle karşıladıklarını ve Macaristan parlamentosundan da onay beklediklerini belirtti.

Türkiye ve Macaristan'ın onayıyla sürecin daha da hızlanacağını kaydeden Haavisto, "İsveç'i en yakın ortağımız olarak görüyoruz. NATO üyeliğine birlikte başvurduk. Temmuzda Vilnius'ta düzenlenecek zirveye üye ülkeler olarak girmeyi umuyoruz" diye konuştu.

Haavisto, Finlandiya'nın NATO üyeliğini, İsveç de birliğin bir parçası olana kadar "tamamlanmış" görmediklerini belirterek, "Finlandiyalılar güvenlik odaklı insanlardır ve başvuru sürecinde güvenliğimizi garanti eden ülkelere çok müteşekkiriz" dedi.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen "Tabii ki İsveç'in de aynı anda üye olacağını umduk ama şimdi bu mümkün değil. Ne kadar erken o kadar iyi. Bu yüzden İsveç'in mümkün olan en kısa sürede üye olması için çok çalışmalıyız" diye konuştu.

Finlandiya'nın güçlü bir savunma altyapısına sahip olduğunu belirten Kaikkonen, "Kuzey Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlıyoruz. Bu bir 'kazan-kazan' durumu. Hem NATO hem de Finlandiya kazanıyor. Bu, İsveç için de geçerli" ifadelerini kullandı.