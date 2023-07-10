Stoltenberg: Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum ama Üçlü Muhtıra'da yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de İsveç'in önünü açalım" açıklamasına, NATO Genel Sekreteri'nden destek geldi.

Jens Stoltenberg, Vilnius zirvesi öncesinde "Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum" diye konuştu. Stoltenberg, ayrıca Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra’da AB şartının bulunmadığını söyledi.

İsveç'in NATO üyeliğini de değerlendiren Stoltenberg, "İsveç'i en kısa zamanda üye yapmak için çok çalışıyoruz. İsveç için Vilnius'ta olumlu bir karar almak hâlâ mümkün" ifadesini kullandı.