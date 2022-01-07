Stoltenberg: NATO bir ülkeyi kabul etme ilkesinden ödün vermeyecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, askeri örgütün herhangi bir ülkeyi sınırlarına katmayı seçebileceği şeklindeki temel ilkesinden hiçbir koşulda ödün vermeyeceğini söyledi. Stoltenberg, ittifakın "Rusya'nın keyfine göre ikinci sınıf müttefikler" yaratma fikrini kabul edemeyeceğini belirtti.

Stoltenberg, "Rusya ile konvansiyonel ve nükleer silah kontrolüne girmeye hazırız, ancak bu karşılıklı olmalı. Bu, tek taraflı kısıtlamalar getirmekten farklı bir şey" derken, "NATO'nun bir ittifak olarak onları korumasına izin verilmeyen ikinci sınıf NATO üyelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna'nın bir Rus işgali riski altında olduğunu iddia etti. Kremlin, Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı yönündeki iddiaları defalarca reddetmiş ve bu tür iddiaları "yalan" olarak nitelendirmişti. NATO Genel Sekreteri'yse açıklamasında "Çatışma riski gerçek. Rusya'nın saldırgan eylemleri Avrupa'daki güvenlik düzenini ciddi şekilde baltalıyor" ifadelerini kullandı.

12 Ocak'ta güvenlik toplantısı gerçekleşecek

Stoltenberg bu ifadeleri NATO ile Rusya arasında 12 Ocak'ta yapılacak güvenlik toplantısı öncesinde dile getirdi. Görüşme Kremlin-Beyaz Saray arasındaki görüşmeden sadece birkaç gün sonra gerçekleşecek.

NATO'nun Rusya'yla yapacağı görüşmede Ukrayna çevresindeki gerilimler, Avrupa'nın güvenliği ve NATO'nun doğuya doğru yayılmacı politikası konuşulacak.

Ukrayna'nın NATO'ya katılma olasılığını ulusal güvenlik riski olarak nitelendiren Rusya daha önce bu durumu "kırmızı çizgi" olarak tanımlamıştı. Rusya, böyle bir hamlenin NATO füzelerinin Moskova'ya yaklaşması olacağını belirterek ülkenin böyle bir tehdide yanıt vermek için adımlar atması gerektiğine dikkat çekti.

Kiev'se NATO üyeliğini anayasasında yer alan bir öncelik olarak tanımlamış durumda.