Stoltenberg: İsveç ve Türkiye NATO zirvesi öncesi bir araya gelecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Türkiye ve İsveç'in Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak üst düzey bir toplantıda bir araya geleceğini duyurdu. Toplantının gündem maddesinin İsveç'in NATO üyelik başvurusu olduğu ifade edildi.

Duvar'ın Reuters'dan aktardığı habere göre toplantıyla ilgili bilgi veren Stoltenberg, "Bu toplantı, dışişleri bakanlarını, istihbarat şeflerini ve milli güvenlik danışmanlarını kapsayacak. Amacı, İsveç'in NATO üyeliğini tamamlamak için ilerleme kaydetmek" dedi.

NATO'dan Wagner yorumu: Rusya'nın iç meselesi

Stoltenberg, Wagner krizinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Ukrayna'da büyük bir stratejik hata yaptığının bir diğer göstergesi” olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Stoltenberg, hafta sonu gerçekleşen olayları, “Rusya’nın iç meselesi” olarak yorumladı.