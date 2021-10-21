Stoltenberg: Afganistan'dan çıkarılacak ders bir daha operasyon yapmamak olmamalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın savunma bakanları toplantısı düzenlediği Brüksel'de gazetecilere konuştu.

Afganistan'daki duruma ilişkin konuşan Stoltenberg, NATO'nun buradaki misyonunun sona erme şeklinin, "böylesine girişimlerin küçümsenmemesi gerektiğini" gösterdiğini söyledi.

Stoltenberg, "Afganistan'da yaşananlar, NATO bölgesi dışındaki büyük misyon ve operasyonlara girişmenin zorlukları ve risklerini ortaya koyuyor. Ancak aynı zamanda buradan çıkaracağımız ders, böyle bir misyona bir daha asla girişmeyeceğimiz olmamalı. Afganistan'da böyle yanlış bir sonuca varıp NATO müttefikleri ve NATO'nun aşırılıkçılık ve terörizme karşı askeri operasyona bir daha girişmeyeceğini düşünmemeliyiz" diye konuştu.

Stoltenberg, "Afganistan'da El Kaide'ye karşı küçük, sınırlı bir askeri operasyonla başlamıştık, Ancak NATO sonradan bölgedeki tek aktör oldu. Bölgede rolümüzün büyümesi temel sorunumuz oldu" ifadelerini kullandı.