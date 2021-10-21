Rusya: NATO, ilişkileri Soğuk Savaş'tan daha kötü duruma getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, ülkesinin NATO'yla ilişkilerine değindi.
Sputnik'in aktardığına göre, Zaharova, “Kuzey Atlantik bloğu ve şahsen Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ellerinden gelenin en iyisini yaptı. İlişkilerimizi, Soğuk Savaş'ın en sert dönemlerinde bile yaşanmayan duruma getirdiler. Gerilimi azaltmanın yollarını ortaklaşa arama konusundaki isteksizlikleri, NATO-Rusya Konseyi’ni fiilen gömmüş oldu. Bu koşullarda, bölgesel ve küresel güvenliğe yönelik zorluklar ve tehditlere karşı ittifakla birlikte çalışmak imkansız ve anlamsız. Her türlü pratik işbirliğinden ve askeri iletişimden vazgeçen taraf NATO’ydu” ifadesini kullandı.
'Diyalog çağrılarını ciddiye almak mümkün değil’
Stoltenberg’in, Rusya’yla güvenlik sorunlarını görüşmeye hazır olduğu yönündeki sözlerini değerlendiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: