Stoltenberg: 1997'den bu yana katılan ülkelerden askerlerin geri çekilmesine razı gelemeyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kanada merkezli CBC televizyonuna verdiği röportajda ittifakın, 1997'den bu yana kendisine katılan ülkelerden askerlerni geri çekilmesine razı gelmeyeceğini söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Stoltenberg, “NATO müttefikleri, Avrupa'nın ulusal güvenliğinin mutlak temel ilkelerinden, NATO gibi bir ittifaka üye olmak isteyip istemediğine bakılmaksızın her ülkenin kendi yolunu seçmesi gerçeğinden taviz veremez. Ayrıca 1997'den bu yana NATO'ya katılan tüm ülkelerde NATO askerlerinin olmaması gerektiğine de razı gelemeyiz” diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri ayrıca böyle bir gelişme halinde ittifak üyelerinin “yarısının” NATO ordusu tarafından korunmayacağını ve “ikinci sınıf üyeler” haline geleceğini ifade etti.

NATO’nun nükleer silahlar dahil olmak üzere silahları kısıtlama konularını Rusya ile görüşmeye hazır olduğuna vurgu yapan Stoltenberg, aynı zamanda ittifakın Rusya’nın “endişelerine kulak vermeye” hazır olduğunu söyleyerek Ukrayna’daki gerilimi düşürme çağrısı yaptı.