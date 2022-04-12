Steinmeier: Putin döneminde Rusya'yla normal ilişkilere dönülmesi imkansız

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin döneminde Rusya'yla normal ilişkilere dönmenin imkansız olduğunu söyledi. Steinmeier, Kiev'e yapmayı planladığı ziyaretin ise Ukrayna yönetimi tarafından kabul edilmediğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Varşova'da gerçekleşen basın toplantısında konuşan Steinmeier, "Bu savaş daha uzun bir süre desteğimizi, savunma yeteneğimizi, bu yükü taşımaya hazır olmamızı gerekli kılacak. Şu anda Putin döneminde Rusya'yla normal ilişkilere dönülmesinin imkansız olduğu aşikar" dedi.

Ayrıca, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın kendisine Estonya, Litvanya ve Letonya devlet başkanlarıyla birlikte Kiev'i ziyaret ederek Avrupa'nın dayanışma içinde olduğu mesajını vermeyi önerdiğini söyleyen Steinmeier, Kiev'in kendisini istememesi nedeniyle ziyaretten vazgeçtiğini söyledi.