Almanya Aile Bakanı istifa etti: Sel felaketinde tatile gitmiş...

Yeşiller partili Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Anne Spiegel, görevini bıraktığını açıkladı.

DW Türkçe'nin haberine göre, Spiegel, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, "siyasi baskı nedeniyle Aile Bakanlığı görevinden ayrılmaya karar verdiğini" söyledi. Spiegel, bu kararı, "büyük siyasi zorluklarla karşı karşıya olan makamın zarar görmesini engellemek için aldığını" belirtti.

Geçen yaz Almanya'nın batısında yaşanan sel felaketinde selden büyük zarar gören Arthal kentinin bulunduğu Rheinland-Pfalz eyaletinde çevre bakanı olan Spiegel'in selin hemen ardından ailesi ile birlikte dört haftalık Fransa tatiline gittiği ortaya çıkmıştı. Pazar akşamı bu davranışı için özür dileyen Spiegel selden on gün sonra yaptığı tatili "ailevi nedenler" ile gerekçelendirmişti. Spiegel, "Bu kadar uzun süre tatile çıkmamız ve tatile çıkmamız bir hataydı. Bu hatadan dolayı özür diliyorum" açıklaması yapmıştı.

Geçen yaz Almanya'nın batısını etkileyen sel felaketinde 135 kişi hayatını kaybetmişti.