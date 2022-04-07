Almanya'da enerji sorunu: Gaz, elektrik ve akaryakıt maliyetleri çok arttı

Ukrayna savaşı Almanya'da da enerji maliyetlerine yüksek faturalar biçiminde yansıdı. Mesken grubu için ısınma, akaryakıt ve elektrik giderlerinde muazzam bir artış söz konusu.

Gaz ve petrol fiyatları sürekli yeni rekorlar kırıyor. Bunun meskenler üzerine ne ölçüde bir yük bindirdiği, ek maliyetler için tüm yılı kapsayan tahminlere bakıldığında daha net ortaya çıkıyor. Fiyat karşılaştırma portalı Check24'e göre, bir hane için yıllık enerji maliyetleri Mart 2022' de ortalama 7 bin 292 avroya yükseldi. Bu rakam, ortalama maliyetlerin 4 bin 43 avro olduğu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80 veya 3 bin 249 avro daha fazla maliyet anlamına geliyor. Check24 Enerji Genel Müdürü Steffen Suttner, Tagesschau haber portalına yaptığı açıklamada, "Enerji maliyetleri 2020'den beri istikrarlı bir şekilde artıyor ve 2021'in sonundan beri tam anlamıyla bir patlama yaşanıyor" dedi.

Tahminlerin dayandığı hesaplamalarda, bir yılda elektrik için 5 bin kilovat saat, ısınma için 20 bin kilovat saat doğalgaz veya 2 bin litre fuel oil tüketimi, ve bir araç için 12 bin kilometrelik bir sürüş mesafesi olduğu varsayılıyor. Hesaplanan fiyatlar, Check24'ün, Almanya'daki enerji dağıtım şirketlerinin ortalama kullanımına göre belirlediği karma bir hesaplamaya dayanan fiyatlar.

Fiyatlardaki keskin artışın çeşitli nedenleri

Fiyatlardaki artışın çeşitli nedenleri var. Bir yandan, koronavirüs krizi sonrası küresel ekonominin toparlanmasıyla birlikte sanayi üretiminin yeniden artması, enerji talebini de artırdı. Aynı zamanda, karbon fiyatları da artıyor. Bunlara bir de Ukrayna'daki savaşın etkileri ekleniyor.

Karbon emisyon sertifikaları, Federal hükümet tarafından 2021 yılında, ısınma ve ulaşımdan kaynaklı sera gazı salınımını dengelemek için getirildi ve sanayideki enerji tüketimi ve iklim koruması için teşvikler oluşturmayı amaçlıyor. Sertifikaların fiyatlandırması, fosil yakıt tüketimini ve ısınmayı daha pahalı hale getiriyor. Başlangıçta sabit fiyatlar belirlenmişti: Ton başına karbon fiyatı şu anda 30 avro, bu da geçen yıla göre 5 avro artış anlamına geliyor. Sertifikaların fiyatı, bir ton karbon başına adım adım 65 avroya yükseltilecek.

Bunların yanı sıra, kış aylarındaki sıcaklık düşüşü de fiyat artışında rol oynadı. Enerji ekonomisi alanında bilimsel çalışmalar yürüten AG Energiebilanzen derneğinin yıllık raporuna göre, Almanya'da enerji tüketimi 2021'de 12 bin 265 PJ’ye (petajoule) ulaşarak bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde üç arttı.

Dünya piyasası fiyatları rekor seviyelerde

Artan talep, hammadde fiyatlarını aylardır yukarı çekiyor. 1 Nisan 2021'de Kuzey Denizi Brent ham petrolü, varil başına 64,94 ABD dolarına mal olurken, bu rakam bir yıl sonra 104,49 ABD dolarına yükselmiş oldu. Doğalgaz fiyatında ise daha da aşırı bir artış gerçekleşti: Dutch TTF-Gas-Futures şirketinin 1 Nisan 2021'deki maliyet fiyatı megavat saat başına 19,18 avro iken, bu rakam 1 Nisan 2022'ye gelindiğinde 111,18 avroya yükseldi.

Piyasa fiyatlarındaki bu keskin artışlar, enerji tedarikçileri tarafından tüketicilere de yansıtılıyor artık. Bu durum özellikle mesken grubunu çok etkiliyor çünkü Federal Enerji ve Su Sanayii Birliği'ne (BDEW) göre, 2021'de Almanya’da toplumun dörtte üçü doğalgaz veya fuel oil ile ısınıyor. Doğalgazlı ısıtma sistemleri, yeni yapılarda kurulan ısıtma sistemlerinde de giderek daha fazla rağbet görüyor. Alman Isınma Sanayii Federal Birliği'ne (BDH) göre, 2021'de yeni bir ısıtma sistemi satın alan hanelerin yaklaşık yüzde 70'i doğalgazlı ısıtma sistemini tercih etti.

Gaz fiyatı neredeyse üç katına çıktı

Birçok tüketici bu kararından pişman olacak gibi görünüyor. Fiyat karşılaştırma portalı Check24'e göre, yıllık doğalgaz tüketimi 20 bin kilovat saati bulan müstakil bir ev için, 12 ay üzerinden hesaplandığında Mart 2022'de bir yıl öncesine göre yaklaşık 2 bin 43 avro daha fazla ödenmiş oldu. Sonuç olarak, doğalgazlı ısıtmanın maliyeti neredeyse üç katına çıktı.

Tüketiciler, fuel oil kullanımı için de yüksek fiyat artışlarına katlanmak zorunda. Verivox fiyat karşılaştırma portalının belirlediği rakamlara göre, yıllık tüketimi beş hektolitre olan tek bir hane, bu yılın Nisan ayında bir yıl öncesine göre 470 avro daha fazla ödeyecek. Verivox'a göre, yılda 20 hektolitre fuel oil tüketen dört kişilik bir hane için bu rakam bin 881 avro. Böylece, bir yıldır enerji harcamalarını yeni rekor seviyelere çıkaran başlıca kaynağın ısınma maliyetleri olduğu söylenebilir.

Aynı şekilde petrol şirketleri de artan tedarik giderlerini akaryakıt fiyatlarına yansıttıkları için araç sürücüleri benzin istasyonlarında artan fiyatlarla karşılaşıyor. Örneğin Nisan 2022'de geçen yılın aynı ayına göre benzin maliyeti yüzde 35, motorin fiyatları yüzde 59 arttı. Verivox tarafından yapılan hesaplamalara göre, tüketiciler şu anda araç depolarını doldurmak için ortalama yüzde 42 daha fazla ödüyor. Hükümetin açıkladığı yardım paketi nedeniyle benzin fiyatı şu anda biraz düşse bile, yılda 13 bin 300 kilometrelik bir sürüş mesafesi ile bu, 616 avroluk ek maliyetlere yol açıyor.

Elektrik de daha pahalı

Tüketiciler de elektrik fiyatları için de zamlı faturalar ödemek zorunda. Check24'e göre, yılda bin 500 kilovat saat elektrik tüketen tek kişilik bir hane, geçen yıl Mart ayında 538 avro elektrik bedeli ödedi. Bu yılın Mart ayında bu rakam 725 avro oldu. Bu yaklaşık yüzde 35'lik bir artış anlamına geliyor. Yıllık 3 bin 500 kilovat saat elektrik tüketen üç kişilik haneler için de durum farklı değil. Check24'ün hesaplamalarına göre, Mart 2022'de faturalardaki artış, bir yıl öncesine göre 418 avroyu buldu. Yılda 5 bin kilovat saat civarında elektrik tüketimine sahip dört veya daha fazla kişilik hanelerde fiyat artışı daha da yüksek. Her yıl yaklaşık yüzde 40’lık bir artışı hesaba katmak gerekiyor.

Almanya’daki çoğu yurttaş için fiyat artışlarının tamamı, muhtemelen ancak önümüzdeki yıl, 2022 yılına ait ek giderler faturalara yansıdığında hissedilecek. Bu nedenle, meskenler için avans ödemelerinin bu yıl artırılması gerektiğine dair sesler şimdiden yükselmeye başladı. Uzmanlar, daha az enerji tüketimini sağlamayı teşvik eden adımlardan yana.

Check24 enerji uzmanı Suttner'e göre, enerji maliyetlerinin artmaya devam edip etmeyeceği, her şeyden önce Ukrayna'daki savaşın nasıl ilerleyeceğine ve Batı'nın tepkisine bağlı: "Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar, enerji fiyatlarını daha da yukarı itti. Olası bir tedarik durdurma kararı, durumu daha da kötüleştirebilir." Şu an için durumun gevşemesi beklenmiyor.