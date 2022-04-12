Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Yeni Şafak'ın 'altılı masa' haberini yalanladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın bildirisini bir büyükelçiye düzelttirdiğini iddia etmiş, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ise "6’lı masada Brexit gölgesi" başlıklı yazısında Soylu'nun iddiasındaki ismin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz olduğunu öne sürmüştü.

Konuya dair açıklamada bulunan Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Yeni Şafak'ta yayınlanan haberi yalandı. Büyükelçiliğin açıklaması şöyle:

"Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, Yeni Şafak gazetesinde 11.04. günü yayınlanan "O 'Büyükelçi' Almanya Büyükelçisi’ydi" başlıklı makaleye atıfta bulunarak, yazıda yer alan Alman Büyükelçiliğiyle ilgili iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirmektedir."