Standard Chartered: Merkez Bankası faizi yüzde 15'e indirecek

Standard Chartered, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar faizi 300 baz puan daha düşürerek yüzde 15'e indirmesini beklediğini duyurdu. Kuruluş daha önce bankanın yıl sonuna kadar 200 baz puan indirim yapacağını tahmin ediyordu.

Foreks'in aktardığına göre kuruluş tarafından hazırlanan raporda "TCMB'nin önümüzdeki dönemde büyümeyi desteklemeye odaklanmaya devam etmesinin beklendiğini" belirtildi.

Değerlendirmede Türkiye için 2021 sonu enflasyon tahmini yüzde 15,2'den yüzde 17,5'e, büyüme tahmini de yüzde 5'ten yüzde 8,0'e yükseltildi.