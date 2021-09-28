Merkez Bankası Başkanı: Türkiye fiyatların en çok arttığı ülkeler arasında yer alıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Finansın Geleceği Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu.

"Tüketim sepeti içerisinde gıda ağırlığı ve yurt içi gıda enflasyonu ülkeler arasında farklılaşabiliyor. Böylece gıda fiyatlarındaki artış farklı ülkelerde enflasyona farklı oranlarda etki edebiliyor" diyen Kavcıoğlu, "Türkiye, ülkelerarası bir değerlendirme yapıldığında fiyatların en çok arttığı ülkeler arasında yer almaktadır. Tabloda, Ağustos ayında gıda enflasyonunun son üç yılın ortalamasından oldukça yüksek gerçekleştiğini görüyoruz" ifadesini kullandı.



Şahap Kavcıoğlu, rezerv miktarına ilişkin ise “Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimiz ile uyumlu seyrediyor. Rezervlerimiz 85-90 milyar ABD doları seviyelerinden yaklaşık 30 milyar ABD doları artışla 120 milyar ABD doları seviyesinin üzerine çıktı. Swap anlaşmaları, reeskont kredileri, cevherden altın alımı ve zorunlu karşılık adımları bu artışa katkı yapan ana unsurlar oldu” dedi.