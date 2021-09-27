Merkez Bankası Başkanı'ndan 'dolar' yorumu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu faiz indirimi kararının ardından dolar/TL'deki yükselişle ilgili T24'ten Barış Soydan'a konuştu.

Soydan'ın aktardığına göre Kavcıoğlu, eylül ayında dolarda yaşanan yükselişin yarısından fazlasının Amerikan Merkez Bankası kararları ve Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla ilişkili olduğunu düşünüyor.

Karar sonrasında Türkiye'den bir miktar yabancı sermaye çıkışı yaşandığını, bu tutarın 2 milyar dolar civarında olabileceğini kaydeden Kavcıoğlu, bununla birlikte dolarda hızlı bir yükseliş için zemin olmadığı düşüncesinde.

Soydan yazısında Kavcıoğlu'nun buna iki gerekçe gösterdiğini aktardı: Cari açıktaki azalma ve TL mevduatlardaki artış.

Yazıda "Kavcıoğlu, göreve geldiği mart ayından bu yana Türk Lirası mevduatların yaklaşık 225 milyar TL arttığını belirtiyor. Bunun uygulanan para politikasına duyulan güvenin sonuçlarından biri olduğu düşüncesinde. Cari açığı ise bu yıl 15 ila 20 milyar dolar civarında tuttuklarını belirterek geçmişte Türkiye'nin 70 milyar dolara ulaşan cari açık rakamları gördüğünü hatırlatıyor. Türk Lirası'nın yaz aylarında dolar karşısında değer kazanmasında bu iki gelişmenin önemli etkisinin olduğunu vurguluyor. Özetle Kavcıoğlu, eleştirilere rağmen para politikasında işlerin rayında gittiğini savunuyor" denildi.

'Gıda fiyatlarına para politikasının etki etmesi zor'

Soydan "enflasyon yüksek kalırken faizlerin indirilmesinin fiyat istikrarını daha da bozacağı eleştirilerini" hatırlatması üzerine Kavcıooğlu'nun "Merkez Bankası'nın para politikasının enflasyonu tek başına indirmeye yeterli olmadığını, özellikle gıda fiyatlarına para politikasının etki etmesinin çok zor olduğunu" belirttiğini aktardı. Buna göre Kavcıoğlu "Enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini ama özellikle gıda fiyatları için sadece Merkez Bankası'nın değil tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini" söyledi.

Faiz indirimi konusunda ise Kavcıoğlu'nun "Faizin önemli olduğunu ama reel sektörün sorunlarını da anlamak gerektiğini" söylediğini aktaran Soydan yazısında "Ekonominin bir bütün olduğunu, reel sektörün yüksek faizden çok dertli olduğunu ekliyor. Müteahhitlerin yüksek faize yönelik tepkisini hatırlatıyor ve pek çok sektörün aynı rahatsızlığı yaşadığını aktarıyor" diye belirtti.

Yazıya göre Kavcıoğlu bir yıl içinde rezervlere yaklaşık 50 milyar dolara yakın para geleceğini öngörüyor. Hedefi, Swap (para takasıyla başka bankalar veya başka ülke merkez bankalarından borç alınan dövizler) hariç rezervlerin pozitife geçmesi.