Merkez Bankası üç kez tweet atıp sildi: 'Hesap ver...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla faiz indirme kararı alan Merkez Bankası yeniden tartışma konusu oldu.

Tartışmalar sürerken Merkez Bankası'nın önceki gün faiz indirimi sonrası aynı konuda üç kez tweet atıp silmesi tepki çekti.

İYİP Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Merkez Bankası bugün 1,5 saat içinde, aynı konuyla ilgili üç defa twit attı sildi, twit attı sildi. Ehil olmayanları iş başına getirirseniz olacağı budur. Türkiye’nin en güzide kurumunu ne hale getirdiniz! Hesap ver @sahapkavcioglu" dedi.

Usta, "2-20 Ağustos'tan bu yana 5 Milyar $'ı alanlar kim? Faizi 19'dan 18'e, sadece 100 bp indirmek pahasına 8 Eylül’de çekirdek enflasyon vurgusu yapıp, iki haftada kuru 40 kuruş zıplatıp, milleti %5 daha fakir yapan ÇEKİRDEKÇİ ŞAHAP, hangi dolar zenginlerini daha da zengin ettin?" ifadesini kullandı.