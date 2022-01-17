Stajyer avukatlardan ücret araştırması anketi

Patronların Ensesindeyiz Stajyer Avukatlar ve Çalışan Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı bürolarda stajyerlerin ve öğrencilerin güncel çalışma ücretleri üzerine bir anket başlattı.

Dayanışma Ağı'ndan yapılan ücret araştırması anketiyle ilgili açıklamada şöyle denildi:

“Merhaba arkadaşlar, içinden geçtiğimiz şu günlerde tanığı olduğumuz gibi hayat pahalılaşıyor. Temel haklarımız bizlere satılıyor; ulaşım ücretleri katlanıyor, elektrik, su, doğalgaz faturalarımız birbiri ile yarışıyor. Ev kirası, mutfak masrafı derken aldığımız ücretler geldiği gibi yok oluyor. Asgari ücret belirleniyor, işkollarına göre zamlar açıklanıyor, ‘avukat yanında çalışan avukatlara’ komik asgari ücretler bildiriliyor ve herkes içerisine itildiği yoksulluktan çıkış arıyor.

Peki ya bizler, stajyer avukatlar ve çalışan hukuk öğrencileri? Biz bu hayat pahalılığından azade miyiz? Niçin üzerimizden atlanıyor? Niçin görünmez ilan edildik?

Zaten emeğimizin karşılığı olmayan ücretimiz, eriyor. Yoksulluk bizi daha fazla kıskacına alıyor. İnsanca yaşamak varken, baş eğmemiz, tamah etmemiz isteniyor. Ancak böyle gidecek demek değil bu. Başımızı kaldırmalıyız. Hakkımızı talep etmezsek kimse bize onu ‘içinden öyle geldiği’ için vermiyor.

Gelin mücadele edelim!"

Hayat pahalılığı karşısında ücretlerin eridiğini dile getiren Dayanışma Ağı, alınan güncel ücretlerin belirlenmesi ve insanca ücret için mücadelenin örülmesi amacıyla bir anket başlattı. Ankete bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.