Stajyer avukat iş merkezinin 4. katından düşerek yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde stajyer avukat Cem Sarı bir iş merkezinin 4’üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan Hilmi Kayın İş Merkezi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Cem Sarı, iş merkezinin 4’üncü katından düşerek yaşamını yitirdi. Bölgeye giden polis ekiplerince yapılan incelemelerde Sarı’nın stajyer avukat olduğu tespit edildi. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Sakarya’da bir avukatın yanında staj yaptığı öğrenilen Sarı’nın cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)