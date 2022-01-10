2021'de en az 2170 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) iş cinayetlerine ilişkin 2021 raporunu yayımladı.

Yüzde 65’i ulusal basından; yüzde 35’i ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrenilen bilgilere dayanılarak hazırlanan rapora göre 2021 yılında en az 2170 işçi yaşamını yitirdi.

Rapora göre 2021 yılında iş cinayetlerinde başlıca üç neden Covid-19, trafik/servis kazası, ezilme ve göçük oldu.

En çok ölüm nedeni Covid-19

2 bin 170 iş cinayetinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Covid-19 nedeniyle 625 işçi; Trafik, Servis Kazası nedeniyle 342 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 296 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 254 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 156 işçi; İntihar nedeniyle 98 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 77 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 74 işçi; Şiddet nedeniyle 72 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 56 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 23 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 22 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 75 işçi yaşamını yitirdi.

Aylara göre iş cinayetleri

2021 yılında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

Ocak ayında en az 205 işçi, Şubat ayında en az 142 işçi, Mart ayında en az 144 işçi, Nisan ayında en az 258 işçi, Mayıs ayında en az 240 işçi, Haziran ayında en az 180 işçi, Temmuz ayında en az 155 işçi, Ağustos ayında en az 178 işçi, Eylül ayında en az 189 işçi, Ekim ayında en az 167 işçi, Kasım ayında en az 177 işçi ve Aralık ayında en az 135 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

2021 yılında iş cinayetlerinde ölen işçilerin 1864'ünün ücretli (işçi ve memur), 306'sının kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf) olduğu açıklandı. Yani ölenlerin yüzde 86’sını ücretliler yüzde 14’ünü ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor.

İşkollarına göre dağılım

2021 yılında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı ise şöyle:

Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 345 emekçi; Tarım, Orman işkolunda 318 emekçi (161 çiftçi ve 157 işçi); İnşaat, Yol işkolunda 335 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 229 işçi; Taşımacılık işkolunda 186 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 113 işçi; Metal işkolunda 102 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 81 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 79 işçi; Madencilik işkolunda 70 işçi; Enerji işkolunda 44 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 39 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 38 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 34 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 31 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 25 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 24 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 13 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 7 işçi; İletişim işkolunda 4 işçi; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 53 işçi hayatını kaybetti…

14 yaş ve altında 21 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi

2021 yılında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 165 kadın işçi ve 2005 erkek işçi hayatını kaybetti…

2021 yılında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 21 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 41 çocuk/genç işçi,

18-27 yaş arası 222 işçi,

28-50 yaş arası 1091 işçi,

51-64 yaş arası 544 işçi,

65 yaş ve üstü 143 işçi,

Yaşını bilmediğimiz 108 işçi hayatını kaybetti…

Ölen işçilerden 94'ü göçmendi

2021 yılında 94 mülteci/göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere bakarsak:

42 işçi Suriyeli; 17 işçi Afganistanlı; 7’şer işçi Rusyalı ve Türkmenistanlı; 5 işçi Pakistanlı; 3 işçi Somalili; 2’şer işçi Azerbaycanlı, Gürcistanlı ve İranlı; 1’er işçi Bulgaristanlı, Güney Koreli, Macaristanlı, Moldovyalı, Sırbistanlı, Ugandalı ve Ukraynalı...

Yüzde 94,38'si sendikasız

2021 yılında iş cinayetlerinde ölenlerin 122’si (yüzde 5,62) sendikalı işçi, 2048’i ise (yüzde 94,38) sendikasız. Sendikalı işçiler tarım, gıda, madencilik, kimya, tekstil, büro, eğitim, ticaret, metal, inşaat, taşımacılık, sağlık, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu.

Raporda diğer yandan ölen başka sendikalı işçilerin de olabileceği belirtilirken "Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit edemediğimiz bir husus" denildi.

49 işçi yurtdışında çalışırken yaşamını yitirdi

2021 yılında Türkiye’nin 80 şehrinde ve yurtdışında birçok ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik:

260 ölüm İstanbul’da; 102 ölüm İzmir’de; 99 ölüm Kocaeli’nde; 73 ölüm Bursa’da; 72 ölüm Antalya’da; 66 ölüm Ankara’da; 57 ölüm Şanlıurfa’da; 56’şar ölüm Gaziantep ve Samsun’da; 55 ölüm Mersin’de; 51 ölüm Konya’da; 50 ölüm Adana’da; 49’ar ölüm Manisa ve Tekirdağ’da; 44’er ölüm Muğla ve Zonguldak’ta; 42 ölüm Sakarya’da; 39 ölüm Denizli’de; 38 ölüm Hatay’da; 36 ölüm Balıkesir’de; 34 ölüm Kahramanmaraş’ta; 33’er ölüm Aydın ve Kayseri’de; 29 ölüm Osmaniye’de; 26 ölüm Çanakkale’de; 24 ölüm Çorum’da; 22’şer ölüm Afyon ve Kütahya’da; 21 ölüm Sivas’ta; 20’şer ölüm Malatya ve Trabzon’da; 19’ar ölüm Diyarbakır ve Eskişehir’de; 17’şer ölüm Bilecik ve Ordu’da; 16 ölüm Adıyaman’da; 15’er ölüm Bolu, Elazığ, Erzurum, Giresun, Isparta, Kastamonu ve Kırklareli’nde; 14’er ölüm Burdur, Karabük ve Uşak’ta; 13’er ölüm Karaman ve Van’da; 12 ölüm Düzce’de; 11’er ölüm Bartın, Mardin ve Rize’de; 10’ar ölüm Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Nevşehir ve Niğde’de; 9’ar ölüm Erzincan ve Siirt’te; 8’er ölüm Aksaray, Bingöl, Edirne, Gümüşhane, Kırıkkale, Şırnak ve Tokat’ta; 7’şer ölüm Kırşehir ve Yalova’da; 6’şar ölüm Kars, Kilis, Sinop ve Tunceli’de; 5 ölüm Yozgat’ta; 4 ölüm Hakkari’de; 3’er ölüm Çankırı ve Iğdır’da; 2’şer ölüm Ardahan, Bayburt ve Bitlis’te; 49 ölüm Yurtdışı’nda meydana geldi.