Staj yapan üç lise öğrencisine cinsel istismarda bulunan doktor tutuklandı

Balıkesir'de bulunan Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yapan 17 yaşındaki üç lise öğrencisine, cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 40 yaşındaki Genel Cerrahi Uzmanı Öğretim Üyesi T.A. tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; olay, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Lise son sınıfta sınıfta okuyan üç kız öğrenci, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yapmaya başladı. Staj gören öğrencilerden biri, göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A.’ya muayene oldu. Öğrenci, eğitim gördüğü okulun idarecilerine, muayene sırasında cinsel istismara uğradığı yönünde şikayette bulundu. Aynı hastanede staj gören iki öğrenci de aynı doktor tarafından istismara uğradıklarını belirtti.

Öğrencilerin, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı tarafından dinlenmesi üzerine, durum Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi. Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.