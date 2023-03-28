Mide botoksu ameliyatında bir kişi hayatını kaybetmişti: Gözaltına alınan doktorlar serbest bırakıldı

Tuzla’da mide botoksu ameliyatı sonrasında bir kişinin hayatın kaybetmesinin ardından gözaltına alınan iki doktor adli kontrol şartıyla ikinci kez serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre; Tuzla'da özel bir hastanede mide botoksu yaptıran bazı hastaların çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomlar yaşaması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda mide botoksu yaptıran hastaların yoğunlukla İstanbul ve İzmir'de ameliyat oldukları, farklı il ve ilçelerdeki hastalarla birlikte toplam 31 kişinin aynı sorunları yaşadıkları belirlendi. Tuzla'daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Türkmenistanlı Aylar Korhanova ise 23 Mart’ta hastanede hayatını kaybetmişti.

Hastaların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hastanenin yetkilisi doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve firma sahibi C.T.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerden C.C.E. ve Ş.Ş. işlemleri sonrası adli makamlarca serbest bırakıldı.

Türkmenistanlı Aylar Korhanova ölümü sonrasında doktorlar C.C.E. ve Ş.Ş. tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen iki doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.