SSB Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de kaldığı ortaya çıktı

Ülkücü mafya Sedat Peker’in ifşaatlarında adı geçen firari patron Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan Paramount Otel'de (Royal Palace) kalanlardan birinin de Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu otele kendilerini Ali Tunga adında bir aile dostlarının davet ettiğini söyleyen Demir, masrafların da bu aile dostu tarafından ödendiğini anlattı. Demir, Ekşioğlu ile tatilde tanıştığını ancak bu kişi ile kurum arasında ticari ilişki bulunmadığını öne sürdü.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in ailesiyle birlikte konakladığı Temmuz 2020'de, Paramount Oteli'ni savunma sanayisi alanında yatırımları bulunan EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'nun işlettiği anlaşıldı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Demir'in açıklamaları şöyle:

Paramount Otel'de kaldığınız doğru mu?

Beni bir aile dostumuz davet etti. Gidene kadar neresi olduğunu dahi bilmiyordum. 10 küsür yıldır tanıdığım bir aile dostum, ‘Abi gel, pandemi ortamında emniyetli yerde tatil yapalım' dedi. Sahibi bir gün geldi göründü orada.

Cihan Ekşioğlu değil mi?

Şimdi siz söyleyince bakıyorum. Ekşioğlu olması lazım, öyle görünüyor. Ekşioğlu'nun savunma işi yaptığıyla ilgili arkadaşlar (şimdi) bilgi verdiler. Bu arkadaşla ne ilgimiz olmuş… “Savunma işi yapan birisi var, sizi çağırıyor” deseler, zaten sıcak bakmayız. Benim durumum net olarak bu.

Masrafları sizi davet eden Ali Tunga karşıladı, öyle anlıyorum.

Yıllardır tanıdığımız bir arkadaş bu. Pek tatil filan yapmıyoruz, onu da biliyor. Çocuklarla gittik. Pandemi ortamı tenha olduğu için emniyetli olsun dedik. Bildiğim bu. Sizin aramanızdan sonra nedir, ne değildir, resmi ortaya çıkardım.

Ekşioğlu ile konuştunuz mu otelde?

Bir gün gördüm. Tanıştım, öyle diyeyim size.

Söylemedi mi savunma alanında yatırımları olduğunu?

Yok, canım.

Kaç gün kaldınız?

Bir haftadan az olması lazım. Zaten sürekli kalmadım. Ankara'ya, İstanbul'a gittim. Gidiş gelişler yaptım. Bir haftadan azdır büyük ihtimalle.

Ailenizle gittiniz değil mi?

Ailem ve çocuklarım, evet.

Ben arayınca mı bu otelde kaldığınızın ayırdına vardınız

Tabi, siz aradıktan sonra.

Ekşioğlu daha sonra sizinle temas kurdu mu?

Yani, bayram seyran için aramış olabilir. Başka bir temasımız olmadı.

Kurumla bir ticari ilişkisi var mı?

Yok, ticari ilişkimiz olmadı. Geçmişte de olmadı, şimdi de olmadı.

Tekrar sorayım: Tatil ücretini arkadaşınız karşıladı. Siz misafir olarak gittiniz, öyle mi?

Arkadaşım karşıladı. Arkadaşımın zaman zaman evinde kalırım. Uzun yıllardır o bize gelir, biz ona gideriz. Aile dostumuz. Onun da savunma sektörüyle alakası yok.

Biraz lüks bir otel.

Pandemi ortamı, otellerin tam çalıştığı bir ortam değil. Sınırlı olan bir yer.

Büyükçe bir odayı ayırdılar diye düşünüyorum.

Emniyetli tatil yapmak önemli olan.