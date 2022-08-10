Sri Lanka'dan kaçan eski devlet başkanı Tayland'a gidiyor

Sri Lanka'dan Singapur'a kaçan eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın bugün Tayland'a gideceği belirtildi.

Ülkede ekonomik kriz nedeniyle artan protestoların ardından halk Rajapaksa'nın sarayını basmıştı. Eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa baskından kısa süre önce kaçmış ve 14 Temmuz'da Maldivler üzerinden Singapur'a kaçmıştı. Daha sonra e-posta yoluyla görevinden istifa eden Rajapaksa'nın perşembe günü Singapur'dan Tayland'a gideceği belirtildi.

Rajapaksa'nın Singapur'dan ayrılarak Tayland'ın başkenti Bangkok'a gideceğinin iddia edilmesinin ardından Sri Lanka Dışişleri Bakanlığından henüz resmi bir açıklama gelmezken, Tayland Hükümet Sözcüsü Ratchada Thanadirek olayla ilgili yorum yapmayacağını söyledi.

Singapur hükümeti bu ay yaptığı açıklamada Rajapaksa'ya herhangi bir ayrıcalık veya dokunulmazlık tanımadığını duyurmuştu.