Halk sarayı bastı: İflasını açıklayan ülkenin cumhurbaşkanı kaçtı

Büyük bir mali kriz içinde bulunan Sri Lanka resmi iflas açıklamasında bulunmuştu.

Halk krizin sorumlularından hesap sormak için eylemlerini sürdürürken, bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın konutundan kaçtığı ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre halk Colombo'daki cumhurbaşkanlığı yerleşkesine baskın yapmaya çalışırken konutundan kaçan cumhurbaşkanının güvenli bir yere götürüldüğü ifade ediliyor.