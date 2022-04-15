İflasını açıklayan hükümet yurtdışındaki vatandaşlarına IBAN gönderip para istedi

51 milyar dolarlık dış borcunun temerrüde düştüğünü açıklayan Sri Lanka, nakit sıkıntısına karşı gıda ve yakıt masraflarının karşılanması için yabancı bankalarda açılan hesapların IBAN numaralarını paylaşıp yurtdışındaki vatandaşlara yurda para gönderme çağrısı yaptı.

IMF ile masaya oturmaya hazırlanan hükümetin istifasını talep eden halk protesto gösterilerini sürdürürken, Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe yurtdışındaki Sri Lanka vatandaşlarının yurda para göndermelerini istedi.

Weerasinghe ABD, İngiltere ve Almanya'da açılan banka hesaplarına yurtdışındaki Sri Lankalıların bağışlayacağı döviz cinsinden paranın yalnızca ülkeye gıda, akaryakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerinin ithalatı için kullanılacağını söyledi.