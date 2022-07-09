Sri Lanka'da son durum ne? Halkın Devrimci Cephesi'nden soL'a açıklama

Sri Lanka'da mayıs ayından bu yana süren eylemler bugün cumhurbaşkanlığı konutunun basılmasıyla yeni bir aşamaya geçti.

Sri Lanka'daki halk eylemlerinde etkili bir rol oynayan Halkın Devrimci Cephesi'nin (JVP) Siyasi Büro Üyesi Bimal Rathnayeke, son duruma dair soL'a kısa bir değerlendirmede bulundu.

'Ulusal hükümet kurmaya çalışacaklar, mücadeleye öncülük etmeye çalışıyoruz'

Konutunu baskından kısa süre önce kaçarak terk eden Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın henüz resmen istifa etmediğini aktaran Rathnayeke, "Büyük ihtimalle parlamentodaki kapitalist partiler ulusal bir hükümet veya benzeri bir hükümet kurmaya çalışacaklardır" derken, kendilerinin ise mücadeleye öncülük etmeye çalıştığını ifade etti.

Karmaşık bir tablo olduğuna değinen Rathnayeke, kaçan cumhurbaşkanının gemiden ayrılıp havalimanına gittiği bilgileri bulunduğunu dile getirdi.

'Cumhurbaşkanı da Başbakan da derhal istifa etmeli'

Rathnayeke, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın derhal istifa etmesini ve yeni parlamento seçimlerine gidilmesini talep ettiklerini dile getirdi.