Sri Lanka'da polis 4 polisi öldürdü, 3 polisi yaraladı

Sri Lanka'da bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru dört polis memurunu öldürdü, üç kişiyi de yaraladı. Olayın ardından polis sözcüsü, saldırıyı gerçekleştiren polis memurunun kendisini ve iki tabancasını ayrı bir karakola teslim ettikten sonra tutuklandığını söyledi.

Polisten yapılan açıklamada, olayın Cuma gecesi doğu Sri Lanka'daki eski savaş bölgesi Thirukkovil'de meydana geldiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında karakoldan sorumlu polis memurunun da bulunduğu belirtildi.

Polis, saldırının nedeninin henüz belli olmadığını söyledi.