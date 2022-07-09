Sri Lanka'da halk başbakanın konutunu da bastı

Mali iflasını açıklayan Sri Lanka'da halk cumhurbaşkanlığı konutunun ardından, Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin resmi konutunu da bastı.

Sosyal medyada yer alan videolarda Sri Lanka bayrakları taşıyan ve "Şimdi git diyoruz" diye sloganlar atan yüzlerce protestocunun başbakanlık konutuna girdiği görülüyor.

Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin ofisinden yapılan açıklamada ise başbakanın istifaya hazır olduğunu partisinin liderlerine bildirdiği kaydedildi.

Ülkede önceki saatlerde binlerce gösterici cumhurbaşkanlığı konutu önünde toplanıp konutu basmıştı. Baskın öncesinde kaçan Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın bir gemide tutulduğu belirtilmişti.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada akaryakıt dağıtımına ülke genelinde bu hafta başlanacağı kaydedildi.

Başbakan Wickremesinghe: İstifa edeceğim

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan Wickremesinghe, “Tüm vatandaşların güvenliği dahil olmak üzere, hükümetin sürekliliğini sağlamak için parti liderlerinin bütün partilerin katılımıyla kurulacak bir hükümet konusundaki tavsiyesini kabul ediyorum. Bunu kolaylaştırmak için de istifa edeceğim” ifadelerini kullandı.

Mali iflasını açıklayan ülkede halk akaryakıt dağıtımının durması nedeniyle enerji, gıda, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi temel hizmetlere ulaşamaz durumda.