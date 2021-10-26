Squid Game yaratıcısı: Eşitsiz dünya düzeninden ilham aldım

Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, İngiliz The Guardian gazetesinden Stuart Jeffries'e bir röportaj verdi.

Dizinin yapım aşamasında altı dişini kaybettiğini söyleyen Hwang, "Yapım süreci fiziksel, mental ve duygusal olarak yıpratıcıydı. Aklıma yeni fikirler gelmeye devam etti ve bölümleri sürekli revize etmek durumunda kaldım. Harcadığım mesai sürekli arttı" ifadelerini kullandı.

Squid Game fikrine, 2009 yılında küresel kriz döneminde ailesinin durumundan yola çıkarak sahip olduğunu söyleyen Hwang, "Ekonomik olarak sıkışık durumdaydım, çünkü annem emekli olmuştu. O dönem bir film üzerinde çalışıyordum, ancak filmi mali olarak karşılayamadık. Sonuç olarak bir yıl çalışamamıştım. Annem, ben ve büyükannem kredi almak durumunda kaldık" dedi.

Bu dönem okuduğu Battle Royal ve Liar Game gibi hayatta kalma oyunu temalı çizgi romanlardan ilham aldığını söyleyen Hwang, "Böyle hayatta kalma oyunları gerçek olsaydı, para kazanmak için acaba onlara katılır mıydım diye kendime sordum. Sonrasında bir yapımcı olarak buna benzer bir senaryo yazmaya başladım" diye konuştu.

'Çok basit bir şeyden ilham aldım: Eşitsizlik'

Hwang, dizinin insan hayatının böylesine ucuz olduğu bir vahşi yarışmanın neden içerdiğine ilişkin soruya, "Çünkü dizi çok basit bir şeyden ilham alıyor: Yaşamda çok eşitsiz koşullarda mücadele verdiğimiz gerçeğinden" yanıtını verdi.

Dizide kapitalizme derinlikli bir şekilde işaret edilip edilmediğinin sorulması üzerine Hwang, "Derinlikli değil! Çok basit! Genel küresel ekonomik düzenin çok eşitsiz olduğunu ve dünya nüfusunun yüzde 90'ının bunun adil olmadığına inandığını düşünüyorum. Pandemide yoksul ülkeler halklarını aşılayamıyor. Halklar sokaklarda virüs kapıyor ve ölüyor. Ben de modern kapitalizme dair bir mesaj iletmeyi denedim. Dediğim gibi, çok karmaşık, derinlikli bir şey değil" ifadelerini kullandı.

'Korelerin birleşeceğini umuyorum'

Hwang, dizide bir yarışmacının Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden (KDHC) olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bence iki Kore arasındaki etkileşim genişleyecek. Bir noktada yeniden birleşmeyi başaracağız. Öyle umuyorum" dedi.

Hwang, "Diziyi yaratırken yalnızca Kore halkını değil, küresel durumu esas almak istedim. Bir Squid Game dünyasında yaşıyoruz" diye konuştu.