Sputnik Türkiye’de grev kararı asıldı: ‘Uzlaşmak yerine işten atmakla tehdit ettiler'

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı (Sputnik) Türkiye işvereni ile sürdürdüğü toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararını ajansın İstanbul ve Ankara’daki bürolarına astı.

Grev kararına ilişkin Sputnik’in Ankara bürosunda yapılan açıklamada konuşan TGS Genel Sekreteri İlkay Akkaya patron tarafının uzlaşmadan uzak tavır takındığını, 20 kişiyi işten atmakla tehdit ettiğini belirtti.

Sputnik'e fiili grev uyarısı

Sputnik patronunun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 51, 52 ve 53. Maddelerini ihlal ettiğini belirten Akkaya şunları söyledi:

“Çalışanların sendika hakkına saygı göstermeyerek Anayasamızı çiğneyebileceğini düşünenler büyük bir yanılgı içerisindedir. Çalışanların sendikaya üye olmaları da toplu iş sözleşmesi imzalamaları da anayasal güvence altındadır. Bugün Ankara'dan İstanbul'dan sesleniyoruz; sendika hakkımıza saygı gösterin, suç işlemeyin. Bir an önce, yıllardır büyük bir fedakârlık gösteren çalışanlarınızın taleplerine kulak verin. Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 100'ün üzerinde, asgari ücrete son bir yıl içinde yüzde 107 zam geldi, kamu işçilerine 6 ay için yapılan zam oranı yüzde 10'ü geçti. Üyelerimizin haklı taleplerini karşılayın ve bu süreci grev uygulamasına başlamadan önce bitirin. Yeniden çalışma barışını sağlayın ve üyelerimizi geçim kaygısından uzaklaştırın. Bugün sadece grev kararını asıyoruz ancak taleplerimize kısa sürede olumlu bir yanıt verilmediği takdirde fiili grev uygulamasına gecikmeden başlayacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.”

Zam teklifi masaya gelmedi

Sendika adına yapılan açıklamada ise grev kararının 'Basın Bayramı'nın yıldönümünde asıldığı hatırlatılarak, ''Böylesi bir günde ülkemizdeki basın özgürlüğü ihlâllerini konuşmamız gerekirken, maalesef çalışanlarının en temel haklarını görmezden gelen, Türkiye hukukunu tanımayan işverenleri konuşuyoruz'' denildi.

Çalışanlara yönelik sendikal baskı uygulandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ekonomik olarak bu kadar sıkıntı yaşadığımız bu dönemde aynı tempoda çalışmaya devam ediyor hatta daha iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Ancak insanca yaşanacak bir ücret talep ettiğimizde yüzümüze kapılar kapanıyor, işten atılmakla tehdit ediliyoruz. İşte bu yüzden; geçtiğimiz şubat ayında toplu iş sözleşmesi müzakerelerine başladığımız Sputnik’te bugün grev kararımızı asıyoruz.

Tüm çözüm odaklı yaklaşımlarımıza, üyelerimizin hak ettiğinin dışında bir talepte bulunmamamıza rağmen maalesef işveren tarafından aynı iyi niyeti göremedik. Sputnik işvereni ile yaptığımız dokuz müzakere toplantısının ardından üyelerimize ‘şu kadar zam teklif edildi’ diyemiyoruz. Çünkü masada uzlaşmak yerine işyerinde sendikal baskılara başladılar. Küçülmeye giderek 20 kişinin işine son vereceklerini söylediler.

Sendika üyelerine istifa etmeleri yönünde baskı yaptılar. 'Biz sizinle iyi anlaşıyoruz ama üçüncü kişileri aradan çıkartalım' dediler.''