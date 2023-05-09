Spor etkinliğinde seçim propagandası yapan Bakan Kasapoğlu yuhalandı

İzmir'de Şavkar Cimnastik Kulübü tarafından cimnastik şöleni düzenlendi.

BirGün'ün haberine göre Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Şavkar Cimnastik Kulübü bünyesinde yetişen Dünya ve Avrupa şampiyonları İbrahim Çolak ile Adem Asil, Dünya ve Avrupa ikincisi Ahmet Önder ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan en genç olimpik sporcu Nazlı Savranbaşı'nın yanısıra Gençlik ve Spor Bakanı ve AKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Kasapoğlu sözlerine başladıktan kısa bir süre yurttaşlar tarafından yuhalandı.