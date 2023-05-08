İzmir'de CHP afişi asılı kahvehaneye saldırı: Saldırıda 'Savcı Sayan' iddiası

İzmir'in Buca ilçesinde, AKP'li Savcı Sayan'ın da içinde olduğu iddia edilen otobüsteki şahıslar, Çamlıkule Mahallesi'ndeki CHP afişlerinin asılı olduğu bir kahvehaneye saldırı girişiminde bulundu.

KRT'nin haberine göre; olay, Çamlıkule Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Ağrı Belediye Başkanlığından istifa edip AKP'den İzmir 1. Bölge 6. sıra milletvekili adayı olan Savcı Sayan'ın da içinde olduğu iddia edilen otobüs ile CHP afişlerinin asılı olduğu kahvehanenin önüne geldi. Otobüsle gelen grup ile kahvehane içerisindeki CHP'liler arasında sözlü gerginlik yaşandı.

Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kahvehaneye saldıran saldırganlar, sandalyeleri fırlattı. Bu sırada iddiaya göre henüz kimliği tespit edilemeyen iki kişi silahla ateş açtı. Görgü tanıklarının bazıları havaya ateş edildiğini ifade ederken bazıları da kahvehaneye doğru ateş edildiğini ifade etti.

Yaşanan kavganın ardından şüpheliler olay yerinden ayrılırken kahvehanede maddi hasar meydana geldi.

CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş karakolda olduğunu konuyla ilgili şikayette bulunduklarını dile getirdi.

Provokatörler bu kez İzmir Buca’da ortaya çıktı. Bir grup alçak, CHP’nin seçim afişlerinin olduğu bir kahvehaneye saldırdı. pic.twitter.com/PtPZVCDFt3 — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) May 8, 2023

'Kahvehaneye saldıran 5 kişiyi gözaltına alındı'

Saldırıya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, 5 saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Emniyet Müdürlüğü, CHP afişlerinin asılı olduğu kahvehaneye saldıran 5 kişiyi gözaltına aldı. CHP milletvekilleri, halkı provokasyona karşı uyardı. Polis, saldırganların ifadesini alıyor."

CHP'li Kılıç: Savcı Sayan ve beraberindeki 30 kişilik grup saldırdı

Saldırı sonrası kıraathanenin önünde açıklama yapan CHP İzmir Miletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, "Buca Çamlıkule’de 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun afiş ve pankartlarının olduğu bir kıraathaneye Savcı Sayan ve beraberindeki yaklaşık 30 kişilik bir grupla saldırı gerçekleştirildi. Sükunet!! Elleriyle taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacak" ifadelerini kullandı.

Buca Çamlıkule’de 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun afiş ve pankartlarının olduğu bir kıraathaneye Savcı Sayan ve beraberindeki yaklaşık 30 kişilik bir grupla saldırı gerçekleştirildi. Sükunet!!



Elleriyle taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacak 🫶 pic.twitter.com/vD5qsHCpaz — Av. Sevda Erdan Kılıç (@SEVDAERDAN) May 8, 2023

Savcı Sayan'dan açıklama

Savcı Sayan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçim otobüsüne saldırıda bulunulduğunu öne sürerek şunları kaydetti:

"Daha önce farklı yerlerde yine aynı grup tarafından gerçekleşen 2 saldırının ardından; Bugün saat: 21:00 sularında Buca’da mahalle mitinginden dönerken PKK sloganı ve işaretleri ile seçim otobüsümüzün camını kırdılar. Lanet saldırıda çalışma ekibimden Üç arkadaşımı yaraladılar, bu vahşeti kınıyoruz ama biz onlara benzemeyeceğiz, ülkemizin selameti için biz onlara onların diliyle cevap vermeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacağız. Halkımız gereken cevabı sandıkta verecektir."