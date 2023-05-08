Erzurum'da İmamoğlu'na saldırıyla ilgili 15 gözaltı

Erzurum'da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yönelik taşlı saldırıya ilişkin 2 kişinin daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 15'e yükseldiği belirtildi.

AA'nın valilikten edindiği bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kentte dün yaşanan gerginlikle ilgili kamera kayıtlarını" inceleyip, olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.

İlk etapta 13 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, 2 zanlıyı daha yakaladı. Olayla ilgili 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Öte yandan, olayda yaralanan 17 kişi, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.