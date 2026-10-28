SPK'den borsada yeni yaptırımlar: 50 kişiye suç duyurusu, 55 kişi ve şirkete işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bülteninde, Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU), Selçuk Ecza Deposu (SELEC) ve Manas Enerji (MANAS) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemeler sonucunda alınan kararlar yayımlandı.

Kurul, incelemeler kapsamında çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını, işlem yasağı uygulanmasını ve sermaye piyasası lisanslarının iptal edilmesini kararlaştırdı.

50 kişi hakkında suç duyurusu

SPK, üç şirketin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemeleri sonucunda toplam 50 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Suç duyurularının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacağı belirtildi.

soL Haber, görünenin arkasındakilere, gerçeklere odaklanıyor. Bu haberlerin daha da artması, güçlenmesi okurumuzun verdiği destekle mümkün. Siz de abone olun, soL'un haberlerine güç verin.

51 gerçek kişi ve 4 tüzel kişi hakkında işlem yasağı kararı

ANKA'nın haberine göre, Kurul, 51 gerçek kişi ve 4 tüzel kişi hakkında işlem yasağı kararı aldı.

Kararlar kapsamında PASEU, SELEC ve MANAS pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle ilgili kişi ve şirketlere iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanacak.

Ayrıca 31 gerçek kişinin sahip olduğu sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Tera'nın tüm faaliyet izinlerini ve yetki belgesine iptal

SPK, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tüm faaliyet izinlerini ve yetki belgesini iptal etti.

Kurul, aracı kurumun tedrici tasfiyesine ve yatırımcılarının tazminine de karar verdi.

Sermaye piyasalarında izinsiz faaliyetlerin engellenmesi amacıyla 5 internet sitesi ve uygulama bağlantısına erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararlaştırıldı.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.