Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Golden Global Yatırım Bankası AŞ’nin faaliyetlerinin işlemlerinin durdurulduğunu ilan etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 4 Kasım 2026’da bankanın faaliyet iznini kaldırmış; bu karar 6 Kasım tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

ABD yaptırımlı listesine almıştı

Kurumların peş peşe aldığı kararların arkasında ABD’nin yaptırım adımı yer alıyor. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 4 Eylül 2026’da Golden Global Yatırım Bankası’nın yanı sıra Golden Global Portföy Yönetimi ve Golden Global Varlık Kiralama’yı da yaptırım kapsamına almıştı.

Washington yönetimi, bankayı İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü ile ilişkili finansal aktarımlara aracılık etmek ve İran petrolünden elde edilen gelirlerin küresel finans sistemine taşınmasına destek vermekle suçlamıştı. Banka yönetimi ise iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, yaptırım listesinde yer alan kişi ya da kurumlarla hiçbir müşteri ilişkisi veya işlemi bulunmadığını savunmuştu.

TMSF’ye devredilmişti

ABD yaptırımının ardından 16 Eylül’de harekete geçen BDDK, Golden Global Yatırım Bankası’nda toplam yüzde 99,98’lik paya denk gelen hisselerin temettü hariç ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına hükmetmişti. Bu düzenleme doğrultusunda Emir Kaya’nın yüzde 53,98, Salih Berberoğlu’nun yüzde 32 ve Recep Kaba’nın yüzde 14 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışı ortaklık yetkileri TMSF’ye geçmişti.

2019 yılında kurulan ve 2020’de operasyona başlayan Golden Global Yatırım Bankası, ağırlıklı olarak dış ticaret finansmanı odaklı ve faizsiz finans ilkelerine dayalı bankacılık hizmetleri sunuyordu.

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