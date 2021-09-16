SpaceX'in yörüngede ilk turistik yolculuğu başladı

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in, Dünya yörüngesinde ilk turistik yolculuğu başladı.

Tamamı sivil mürettebattan oluşan kapsülü taşıyan roket ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden Türkiye saatiyle 03.03'te fırlatıldı.

Bir Falcon 9 roketinden fırlatılan SpaceX Dragon kapsülünün içinde yol alan mürettebat 10 dakika içinde yörüngeye ulaştı.

Araç ABD'li e-ticaret patronu 38 yaşındaki milyarder Jared Isaacman ile onunla birlikte seyahat edecek 51 yaşındaki Sian Proctor, 29 yaşındaki Hayley Arceneaux ve 42 yaşındaki Chris Sembroski'yi taşıyor.

Aracın 3 gün boyunca Dünya çevresinde seyahat ettikten sonra Atlantik Okyanusu'na inmesi bekleniyor.

Inspiration4 adı verilen uçuş, Dünya'nın yörüngesinde, tamamı sivillerden oluşan amatör astronotlarla yapılan ilk uçuş olacak.

Diğer 3 yolcunun da "bilet ücretini" karşılayan Isaacman'ın SpaceX'e bu uçuş için ödediği meblağ açıklanmamıştı. Time dergisi yörüngedeki ilk turistik yolculuk için 4 kişinin bilet fiyatını 200 milyon dolar olarak tahmin etmişti.

SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre Inspiration4 yörüngede Uluslararası Uzay İstasyonu ya da Hubble Uzay Teleskobu'ndan daha yükseğe, 575 km yüksekliğe ulaşacak.