SpaceX'in yörüngede ilk turistik yolculuğu başladı

SpaceX'in milyarder Jared Isaacman'ın aralarında olduğu 4 sivili taşıyan kapsülü Florida'dan fırlatılarak yörüngeye ulaştı. Uzay aracı 3 gün boyunca Dünya'nın çevresinde seyahat edecek.

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Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in, Dünya yörüngesinde ilk turistik yolculuğu başladı.

Tamamı sivil mürettebattan oluşan kapsülü taşıyan roket ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden Türkiye saatiyle 03.03'te fırlatıldı.

Bir Falcon 9 roketinden fırlatılan SpaceX Dragon kapsülünün içinde yol alan mürettebat 10 dakika içinde yörüngeye ulaştı.

Araç ABD'li e-ticaret patronu 38 yaşındaki milyarder Jared Isaacman ile onunla birlikte seyahat edecek 51 yaşındaki Sian Proctor, 29 yaşındaki Hayley Arceneaux ve 42 yaşındaki Chris Sembroski'yi taşıyor.

Aracın 3 gün boyunca Dünya çevresinde seyahat ettikten sonra Atlantik Okyanusu'na inmesi bekleniyor.

Inspiration4 adı verilen uçuş, Dünya'nın yörüngesinde, tamamı sivillerden oluşan amatör astronotlarla yapılan ilk uçuş olacak.

Diğer 3 yolcunun da "bilet ücretini" karşılayan Isaacman'ın SpaceX'e bu uçuş için ödediği meblağ açıklanmamıştı. Time dergisi yörüngedeki ilk turistik yolculuk için 4 kişinin bilet fiyatını 200 milyon dolar olarak tahmin etmişti.

SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre Inspiration4 yörüngede Uluslararası Uzay İstasyonu ya da Hubble Uzay Teleskobu'ndan daha yükseğe, 575 km yüksekliğe ulaşacak.

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