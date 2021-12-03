S&P Global: Merkez Bankası’nın ödünç rezervleri kullanması risk yarattı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Merkez Bankası’nın piyasaya dolar sürerek, Türk lirasında değer kaybını önlemeye çalışmasının Türkiye’yi daha fazla hasar alma riskiyle karşı karşıya bıraktığı uyarısında bulundu.

Merkezi ABD’de bulunan S&P Global, Reuters’e yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de Merkez Bankası’nın döviz kurunu korumak için ‘ödünç alınmış’ rezervleri kullanmasının liraya olan güveni daha fazla zedeleme riski taşıdığı yorumunu yaparak, ekonomi alanındaki son gelişmelerin mevcut ülke kredi notunu da riske attığı değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin büyük bir kısmının, yerleşiklerin bankalardaki döviz ve altın mevduatları için tutulan zorunlu karşılıklar yoluyla dolaylı olarak veya Türk ticaret bankalarının yaptıkları swap aracılığıyla borçlanma yoluyla sağlandığı belirtilen açıklamada, “bir döviz kurunu savunmak için bu ödünç alınan rezervleri kullanmak, liraya olan güveni daha da fazla zedeleme ve potansiyel olarak finansal istikrar sorunlarını yeniden gündeme getirme riskini taşıyor.” denildi.

Açıklamada, Türk bankalarının ilerde daha fazla sorun yaşamaları halinde önemli miktarda sermaye desteğine ihtiyaçları olabileceği uyarısı da yapıldı.

Merkez Bankası’nın artan enflasyona rağmen üçüncü kez faiz oranlarını düşürmesinin ardından geçen ay Türk lirası yüzde 30 değer kaybetmişti.