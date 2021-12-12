Sözleşmeli er kadın polisi bıçakladı

Antalya’da bir sözleşmeli er, tartıştığı kadın polis memurunu sokak ortasında bıçakladı. Olayda kadın polis ağır yaralanırken, yurttaşlar tarafından kaçarken yakalanan sözleşmeli er, polis ekiplerine teslim edildi.

İHA'nın haberine göre olay, 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari’de sözleşmeli er olarak görev yapan Abdullah Ç. (26), izin için geldiği Antalya’da, daha önceden tanıdığı ileri sürülen Antalya Emniyet Aileiçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Leyla S. ile bilinmeyen bir sebeple sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Ç., yanındaki bıçağı çıkarıp Leyla S.’nin karın bölgesinden 3 kez bıçakladı. Leyla S.’nin çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, o sıra kaçmaya çalışan Abdullah Ç.’yi yakalayarak darp etti, ardından 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.

Ağır yaralanan Leyla S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli Abdullah Ç. ise polis ekiplerine teslim edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kaldırım üzerinde bulunan bıçak ile Leyla S.'ye ait tabancayı inceleyerek muhafaza altına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.