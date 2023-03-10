Sözcü'den 'Özdil' açıklaması: 'Gazetemizde hiçbir parti yazar attıramaz'

Yılmaz Özdil, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'yı hedef alan açıklamalarına "hak verdiği" değerlendirmesinin ardından Sözcü TV'deki genel yayın yönetmenliği ve Sözcü Gazetesi'ndeki yazarlık görevlerinden ayrıldığını duyurmuştu.

Ayrılığın basında ve sosyal medyada "kovulma" olarak yankı bulması üzerine Sözcü Gazetesi, 10 Mart tarihli sayısında bir açıklama yayımladı. Gazetenin sürmanşetinde yer alan açıklamada Özdil'in görevlerinden kendi isteğiyle ayrıldığının altı çizilerek "Sözcü Gazetesi'ne hiçbir siyasi parti ve kurum baskı yapamaz, talimat veremez, yazar attıramaz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Sözcü Gazetesi'nde yaklaşık 8.5 yıldan bu yana köşe yazarı olarak görev yapan, yazılarının virgülüne dahi müdahale edilmeyen Yılmaz Özdil kendi isteğiyle önce Sözcü Televizyonu'ndan ardından da Sözcü Gazetesi'nden ayrılmıştır.

Sosyal medyada Yılmaz Özdil hakkında yayılan “Kovuldu” iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Yaratılmak istenen algı operasyonlarına itibar edilmemeli, ayrılma kararının Özdil'in kendi tasarrufu olduğu herkesçe bilinmelidir.

Sözcü Gazetesi'ne hiçbir siyasi parti ve kurum baskı yapamaz, talimat veremez, yazar attıramaz. Çünkü Sözcü Gazetesi kurulduğu ilk günden beri gücünü okurlarından almaktadır, bağımsızdır. Bağımsız da kalacaktır. Kamuoyunun bilgisine…"

Özdil: Uğruna mücadele ettiklerimiz tarafından taşlanmayı göze aldık

Yılmaz Özdil ise kaleme aldığı "veda" yazısında ayrılığın yöntemine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. "Uğruna mücadele ettiği insanlar tarafından taşlanmayı" göze aldığını belirten Özdil, yazısını şu sözlerle tamamladı: "Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın."