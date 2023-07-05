Sözcü'den CHP'ye çağrı: Kime, ne kadar ödenmiş, açıklasınlar

CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Halk TV ve Sözcü TV'ye ihanet çetesi olarak niteleyip, "Parayı Cumhuriyet Halk Partisi’nden alıyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar” açıklaması yapmıştı.

Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek, "CHP'den para aldığımız yalanı üzerine... -CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol'un açıklama yapmasını bekledim. Açıklaması, iddiası kadar yalan dolu çıktı. -Gelin, CHP'den para aldığımız iddianızı Sözcü TV'de ispatlayın. Sustuğunuz her gün yalan söylediğinizi hatırlatacağız" demişti.

Sözcü Gazetesi bugün, CHP'ye çağrı yaptı:

"CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, başta Sözcü TV olmak üzere muhalif kanalları CHP'den para almakla suçlayıp 'ihanet çetesi' dedi. Çağrımız, CHP'yi zan altında bırakan bu iftirayı genel başkana ve genel merkeze sormanızdır. Kime, ne kadar ödenmiş, açıklasınlar. Kamuoyu aydınlansın."