Soyer'den İmamoğlu görüşmesinin ardından ilk açıklama: 'Fikirlerimizden haberdar olduk'

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun ardından "değişim" çağrısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul'daki ofisinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeden sonra İzmir'e geri dönen Soyer, görüşmeye ilişkin "Bir araya gelip birbirimizi dinledik. Birbirimizin fikirlerinden haberdar olduk ve dolayısıyla da güzel bir sohbet oldu" açıklamasında bulundu.

Soyer, İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'la ilgili de şunu söyleyeyim. Yani bizim 11 büyükşehir belediye başkanı seçim öncesinde düzenli olarak bir araya gelirdik, ama seçim sonrasında buna fırsat olmadı. Biz basın üzerinden haberdar olmayız, yani biz yüz yüze bir araya gelir, konuşur, birbirimizi duyar dinler, anlamaya çalışırız. Bu sefer de onu yaptık. Yani uzun süredir hakikaten bir araya gelmemiştik Ekrem Başkanla. Bir araya gelip birbirimizi dinledik. Birbirimizin fikirlerinden haberdar olduk ve dolayısıyla da güzel bir sohbet oldu."

Soyer, İmamoğlu'nun değişim manifestosu yayınlayacağı ile ilgili soruya ise "Ona bakarsınız, görürsünüz. Bilemem ben" diye cevap verdi.