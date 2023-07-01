Sözcü TV'den 'Fatih Portakal kovuldu' iddialarına açıklama

Sözcü TV'deki üç aylık anlaşması sona eren Fatih Portakal bir video paylaştı. Portakal, paylaştığı videoya şu notu düştü:

"Bu çekirdek ekiple harika bir 3 ay geçirdim. İlk defa birbirimizi tanıdık ama epey alıştık. Kişilikleri, profesyonellikleri ve dostluklari için çok teşekkür ediyorum. 90 gün içinde bir başarı ortaya koyduysak bunun sebebi ekip ruhuna sahip olmak. Her birinize çok teşekkür ediyorum sağolunuz, varolunuz. Özleyeceğim bu insanları."

Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise yeni yayın dönemi için belirsizliğin hâkim olduğunu vurguladı.

'Birbirimize söz verdik'

Portakal'ın 'ayrılık açıklaması' olarak yorumlanan sözleri üzerine Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek bir mesaj paylaştı.

Delek; "Bilgi sahibi olmadan fikir üreten değersiz medya analizcileri yüzünden zorunlu açıklama: @fatihportakal ile ilk gün anlaştığımız üzere, Temmuz ve Ağustos aylarında tatile çıktı. (yıllardır yaptığı gibi) Birbirimize söz verdik yeni dönemi tatilden sonra konuşacağız. “Fatih Portakal kovuldu” gibi ne Sözcü ailesine, ne bana ne de @fatihportakal‘a yakışmayan, taraflar için hakaret sayılacak bu ifade nedeniyle açıklama yapmak zorunda kaldım. Habercilere de bir not: Hakkımda, ilgi ve bilgi alanımla ilgili yazarken bir arayıp sorun. Zor değil!" ifadelerini kullandı.