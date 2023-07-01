AKP'li Hulki Cevizoğlu: 'Erdoğan eylemsel olarak Atatürkçü'

14 Mayıs Genel Seçimlerinde AKP İstanbul Milletvekili seçen Hulki Cevizoğlu, 'taraf değiştirdiği' eleştirilere yanıt verdi.

Partisine yakın Sabah gazetesine konuşan Cevizoğlu, AKP saflarına geçişiyle ilgili yapılan tartışmalar üzerine şunları söyledi:

"Sen başka bir mahalleden geliyorsun' diye kızanlar, 'Neden AK Parti'desin' diyenler oldu. Başka mahalleden geldiğim düşüncesine katılmıyorum. O mahalleden bana, 'Sen daha çok CHP'lisin' diye bakanlar vardı ama öyle değil. Ben Atatürk dedikçe CHP diyorum zannetti CHP'liler. Ben hiç CHP demedim. Ben hep Atatürk ilkelerinden konuştum, onları savundum. Eleştirdiğim ya da desteklediğim konularda hep bu ilkeler çerçevesinde konuştum. CHP tabanı ve yönetimi bunu ben CHP'yi alkışlıyormuşum gibi algıladı ve o yüzden kızdılar. 'Sen bizdendin, neden oraya gittin?' diye bir algı oldu. Kesinlikle bir algı yanılgısı."

'Ait olduğum yerdeyim'

AKP'den milletvekili oluşunu, "Ait olduğum yerdeyim" sözleriyle açıklayan Cevizoğlu, "Yerli, milli ve vatansever olmanın en büyük özelliği Atatürk'te var, o da antiemperyalist olmak. Antiemperyalist çizgiyi Erdoğan'da da gördüm. Erdoğan eylemsel olarak Atatürkçü. Erdoğan da dur durak bilmeyen çalışma var" dedi.