Sözcü internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı

Sözcü’nün internet sitesi sözcü.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesine dair bir bilgi verilmezken İşleyen'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.

Daha önce Milliyet, Demirören Medya, Hürriyet ve Halk TV bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Ercüment İşleyen Ağustos 2024’ten beri sozcu.com.tr Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyor.

Bir dönem Balkanlar'da savaş muhabirliği yapan İşleyen, Milliyet Gazetesi'nde Haber Araştırma Müdürlüğü ve İstihbarat Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

2000 yılında milliyet.com.tr'nin yayın yönetmenliğini üstlenen İşleyen, daha sonra Demirören Medya Dijital Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Bu görevini beş yıl sürdüren İşleyen, ardından Hürriyet'te Dijital İçerik Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak yaklaşık üç yıl çalıştı.

Daha sonra Halk TV'ye geçen İşleyen, halktv.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. İşleyen, buradan ayrılmasının ardından Sözcü'ye transfer oldu ve Ağustos 2024'te sozcu.com.tr Genel Yayın Yönetmenliği görevine başladı.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.