Hak gaspları haberleriyle gündeme gelen Yemeksepeti’ne boykot çağrısına birçok sendika, sivil toplum kuruluşu ve yurttaştan destek gelirken boykot haberine sayfalarında yer vermeyen “muhalif” Sözcü Gazetesi, “Yemeksepeti saha çalışanlarına verdiği destekle hızla büyüyor” başlıklı bir "haber" yayımlayarak şirketin reklamını yaptı.

Yemeksepeti'nde örgütlenen DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikasının toplu iş sözleşmesi için bakanlığa yetki başvurusu aşamasında şirket SGK kayıtlarına müdahale ederek işçilerin bulunduğu işkolunu değiştirmişti. Bunun sonucu olarak yaklaşık 2 bin işçinin Nakliyat-İş Sendikası'na üyeliği düşürüldü.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak bir açıklama yaparak Yemeksepeti işçilerinin ve sendikanın haklı mücadelesini desteklediğini duyurmuş ve şirket yönetimini işçilerin kararına ve iradesine saygı göstermeye çağırmıştı.

Sendika tarafından ilgili Bakanlıklara defalarca itiraz ve şikâyet dilekçeleri yazılmasına rağmen sendikanın çabaları sonuçsuz kalmıştı. Bunun üzerine Yemeksepeti Genel Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilmiş ve Nakliyat-İş’ten yapılan açıklamada “Yemeksepeti’nden yemek ve market siparişi vermeyelim, boykot edelim, işçi ve sendika düşmanlığına ortak olmayalım” denilerek Yemeksepeti boykotuna destek çağrısı yapılmıştı.

Sözcü Gazetesi’nin reklamıyla ilgili soL’a konuşan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu “Yemeksepeti’nde verilen mücadelenin gelmiş olduğu aşama itibariyle işçi sınıfı düşmanlığı ve sendika düşmanlığının üzeri reklamlarla, indirim kuponu kandırmacasıyla, halkın aldatılması girişimleriyle kapatılmaya çalışılıyor” dedi.

Sözcü gibi yayın organlarını kullanarak boykotun etkisini kırmaya çalışıyorlar

Küçükosmanoğlu, boykotun tüketici kuruluşlarından da birçok sendikadan da destek aldığını belirterek açıklamasına şöyle devam etti:

“Biz bazı basın yayın organlarının da bu duruma alet olmasını işçi ve sendika düşmanlığı olarak görüyoruz. Bunun arkasında Bakanlıkla iş birliği de bazı basın yayın organlarıyla iş birliği de var. En son, boykotla birlikte Yemeksepeti reklamlarını artırdı. Geçmişten farklı olarak kuryeler aracılığıyla yurttaşlara da indirim kuponu dağıtıyorlar. Bazı basın yayın organları da şirketin reklamlarının artmasına yardımcı oluyorlar. Biz, Sözcü Gazetesi’ne de tüm açıklamalarımızı gönderiyoruz fakat yayımlamıyorlar. En son, boykot açıklamamızı da gönderdik yayımlamadılar. Bizim vermiş olduğumuz mücadele aynı zamanda halkın aldatılmasına karşı da bir mücadele. Toplumun daha kaliteli hizmet alması da mücadelenin bir parçası. Yemeksepeti’nin birçok televizyon kanalına, basın yayın organına reklam verdiğini görüyoruz. Sözcü gibi yayın organlarını kullanarak boykotun etkisini kırmaya çalışıyorlar. Buna alet olmaları boykotun etkili olduğunu gösteriyor. Biz bu mücadeleyi kazanacağımıza inanıyoruz”