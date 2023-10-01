Soylu'ya yakın hesaplar Yerlikaya'yı hedef gösterdi: 'Soylu'yla çalışmış bürokrat avına devam et'

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Soylu'nun yerine gelen yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik tartışmalar gündeme geldi.

Sosyal medyada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın hesaplar bakanlık önünde gerçekleşen saldırıyı 'zafiyet' olarak değerlendirip yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef gösterdi.

Ebabil Harekatı tekrar gündemde

2023 yılının başında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, Soylu'ya bağlı olduğunu iddia ettiği "trol ordusu" Ebabil Harekatı da konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Ebabil Harekatı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan ve kısa bir süre sonra silinen mesajda, "Soylu'ya çay veren çaycıları tespit edip sürmekle çok meşgul olunca ülkenin tam merkezine, evinin önüne gelen teröristleri takip etmeyi ihmal ettiler. Son teröriste kadar öldürecekmiş. Yok valla, terörist kendi kendini patlattı, sana zahmet olmasın. Sen bakanlığa geri dön, Soylu'yla çalışmış bürokrat avına devam et" ifadesi kullanıldı.

Açıklama yayımladı, sosyal medya hesabını kapattı

Ebabil Harekatı hesabı bir süre sonra yapılan paylaşımın 'kabul edilemez' olduğunu belirterek sosyal medya hesaplarını kapattıklarını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün Ebabil Harekatı hesabından atılan tweet kabul edilemez! Bir çok arkadaşın admin olduğu bu hesap milletimizin ülkemizin ve devletimizin hassasiyetlerine sahiptir. Alçak terör saldırısı sebebiyle sosyal medyada bizi birbirimize düşürmeye çalışan fitnecilere alet olmak en son bizim işimizdir. Bunu asla kabul etmiyor ve Ebabil hareketinin sosyal medya hesabını kapatıyoruz. Allah fitneye fırsat vermesin."

Soylu ve Yerlikaya gerilimi

Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olmasının ardından daha önce Soylu’ya yakınlığıyla bilinen emniyet müdürlerinin görev yerleri değiştirilmişti. Soylu'nun bakanlığı döneminde mahkeme tarafından göreve iade kararı verilen ancak göreve başlatılmayan isimler, Yerlikaya'nın göreve başlamasıyla yeniden görevlerine başlatılmıştı. Ayrıca Soylu'yla bağlantılı olduğu iddia edilen suç örgütlerine yönelik operasyonlar da gerçekleştirilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Soylu'yu savunan açıklamasının ardından Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Sedat Şahin'in yeğeni Mehmet Şahin'in liderliğini yaptığı "Şahinler Çetesi"ne yönelik operasyon operasyon düzenlenmiş, Mehmet Şahin'le birlikte 41 kişi gözaltına alınmıştı.