Özel'den 'Ebabil Harekâtı' açıklaması: Görevden alsın Erdoğan'a itibar suikasti yapacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağlı olduğunu iddia ettiği trol ordusu hakkında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bunlar Süleyman Soylu kimi tut derse onu tutarlar, kimi yut derse onu yutarlar. Yarın Tayyip Erdoğan görevden alsın Tayyip Erdoğan'a itibar suikasti yapacaklar" dedi.

Halk TV'de katıldığı canlı yayında iddialara ilişkin konuşan Özel'in açıklaması şöyle:

'Bunlar Soylu'nun ebabilleri'

"Ebabil ne yapar Lût Kavmi'ni taşlar, Lut Kavmi'ni perişan eder. Bizi Lut kavmi görüyor. Ebabil AKP'nin, sarayın değil bunlar sadece Soylu'nun ebabilleri. Bu ebabil kuşları için Damat Albayrak'ta Lut Kavmi'nin bir üyesidir. Mustafa Şentop'a saldıran ebabiller bu ebabiller. Ne hazindir ki meclisin başkanına saldıranlar maaşı parayı içişleri bakanlığından alıyorlardı. Damat Albayrak'a saldıran onu itibarsızlaştıran ebabil ordusu, damat Albayrak'ı da benim gibi Lut Kavmi'nin bir üyesi olarak görüyor. Bu ordunun bölge komutanları var zamanla açıklarız. Dosyanın devamı bugünden itibaren oluşmaya başladı.

'Bunlar Süleyman Soylu kimi tut derse onu tutarlar'

Kimse şöyle düşünmesin, 'sosyal medya kirli bir alan, çok troll ordusu var. Bu da bizim troll ordusu.' Yok kardeşim bu kirli Süleyman'ın troll ordusu. Bu namıyla müsemma suç işleri bakanının troll ordusu.

Yarın Tayyip Erdoğan görevden alsın Tayyip Erdoğan'a itibar suikasti yapacaklar. Yarın MHP buna mesafe koysun, bunlar MHP ile ilgili bilgileri açıklayacaklar. Bunlar Süleyman Soylu kimi tut derse onu tutarlar, kimi yut derse onu yutarlar, kimi ısır derse onu ısırırlar. Bu ebabil de öyledir, bugün ifşa ettiklerim de öyledir.

Bunlarda ordunun kurmay başkanı Emin Şen'dir. Ordunun Kurmay başkanı Süleyman Soylu'dur. Ordunun ayrı ayrı komutanları var. Onları da önümüzdeki günde bölge bölge açıklarız. Dosyanın devamı bugünden itibaren tekrar oluşmaya başladı.

Biz bu bilgilere şöyle ulaştık: Sayın Genel Başkan geçen sene trol açıklaması yaptı. Bugün 8 bin kişiyi yöneten 25 kişiden troll çavuşu 'Ben bunun suç olduğunu bilmiyordum, ben bundan üzüntü duyuyorum beni affeder misiniz?' dedi. Biz de kendisine 'Kardeşim bunlar suç, ama sen bu suçları ifşa edersen biz seni ifşa etmeyiz' dedik."