Genç Siviller'den Özgür Özel hakkında tazminat davası açma kararı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin açıklayacağını duyurduğu dosyaya ilişkin açıklamalar yapmıştı.

Özel, yaptığı açıklamada "Süleyman Soylu'nun trol ordularının muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da bir isimle başlayacağım. Adı Emin Şen. Devlet memurları gibi bakanların müşavirleri de şirket kurma yasaklarına ve şirket yöneticiliği yasağına tabiidir. Emin Şen'e ait Native Teknoloji var. Bu şirkette Erkan Gül, Burak Gül ve Erkan Şen var. Ama bir şirket daha var ki 2010 yılından beri Emin Şen tarafından kurulmuş. Bir bakan müşavirinin şirketinin olduğunu, o şirketinin eski ortaklarının Genç Sivillerin olduğunu, ortakların gittiğini ama kendisinin kaldığını gördük" ifadelerini kullanmıştı.

Genç Siviller'den açıklama

Özel'in açıklamasının ardından "Her zaman Genç Sivil olan ve bununla gurur duyan Genç Siviller'in eski üyeleri" imzalı bir açıklama yayımlandı.

Yayımlanan açıklamada, Özel'in iddiaları reddedilirken "Yıllardır bu iddiayı tekrarlamaktan utanmayanlara ders olması için Özgür Özel aleyhinde 1 milyon TL'lik tazminat davası açmaya karar verdik. Davayı seçimden önce kazanırsak, kazandığımız tazminatı siyasete karışan askerlere had bildirme işini başarıyla devralan ve CHP'yi dönüştürme gibi zor bir işe soyunmuş Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına bağışlayacağız" ifadelerine yer verildi.

Genç Siviller'in açıklaması şöyle:

"Genç Siviller, 2007 yılında Özgür Özel henüz Manisa'daki eczanesinde iğne yaparken ve askeri e-muhtıra destekli Cumhuriyet Mitingleri'nde bayrak sallarken askeri vesayete karşı demokrasiyi savunmak için bir araya gelen gençlerin kurduğu bir gençlik hareketidir.



Genç Siviller; Özgür Özel Oslo'yu, Habur'u ve çözüm yollarını diline dolarken, Yurttan Kürtçe Sesler Korosu ile konserler veriyor, Uludere için İstiklal Caddesi'nde eylemler yapıyor, 7 Şubat 2012'de MIT müsteşarının gözaltına alınma girişimine karşı 'Barış için masaya oturan da, oturtan da şereflidir' başlıklı basın açıklama yapıyordu.



Yine 17 ve 25 Aralık operasyonları sonrası Özgür Özel, cemaatçi polislerin tapelerinin peşinden koşarken Genç Siviller, 17 Aralık 2013 tarihinde bu operasyonlara karşı çıkan ilk sivil toplum örgütü olmuştu.

'CHP'nin parti danışmanları hakkında açılan FETÖ soruşturması sayısından azdır'

2017 yılında yaş haddinden derneğini ve ofisini kendi kendine kapatan Genç Siviller'in gelmiş geçmiş, her meşrepten onlarca üyesi içinde hakkında bugüne kadar FETÖ soruşturması açılmış üye sadece 1, yazıyla birdir.

Bu sayı Özgür Özel'in üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst düzey parti danışmanları hakkında açılan FETÖ soruşturması sayısından azdır.

Genç Siviller hakkında bugüne kadar açılmış herhangi bir FETÖ soruşturması, suçlaması bulunmamaktadır.



Genç Siviller hakkındaki FETÖ iddiaları en az CHP hakkındaki FETÖ iddiaları kadar iftiradır.



Özgür Özel'in ismini açıkladığı kişi eski bir Genç Siviller aktivistidir.



Savcı Sayan ve Mehmet Ali Çelebi ne kadar CHP'liyse, bahsedilen arkadaşımız da o kadar Genç Sivil olabilir.



2010 yılında kurulduğu iddia edilen şirketin Genç Siviller ile hiçbir ilgisi yoktur.



Ayrıca şirketin kurulduğu yıllarda Süleyman Soylu'nun henüz saçları vardı ve AK Partili değildi.

'Özel'in yaptığı, troll çetelerinin yaptıklarından farksızdır'

Bütün bunlara rağmen Özgür Özel, açıkladığı dosyasına bir FETÖ sosu da eklemek için böyle bir şirket üzerinden Genç Siviller'e FETÖ'cü demiştir.



Özgür Özel'in bu yaptığı, açıkladığını iddia ettiği troll çetelerinin yaptıklarından farksızdır.



Yani özetle Özgür Özel'in 'başıma bir şey gelirse' diye belgelerini iki kişiye daha bıraktığını söylediği basın toplantısında Genç Siviller ile ilgili kurduğu cümlelerin hepsi yalandır.



Maalesef ülkemizde yalancının başına bir şey gelmemektedir.



Ama eleştirdiği iktidar ağzıyla, hukuk, masumiyet karinesini dinlemeden 12 sene önce kurulmuş, diğer iddialarıyla doğrudan hiçbir ilgisi olmayan bir şirket üzerinden FETÖ'cü ilan edilmiş Genç Siviller'in başına sayesinde yine bir şey gelmiş oldu.

'Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına bağışlayacağız'

Bu yüzden yıllardır bu iddiayı tekrarlamaktan utanmayanlara ders olması için Özgür Özel aleyhinde 1 milyon TL'lik tazminat davası açmaya karar verdik.

Davayı seçimden önce kazanırsak, kazandığımız tazminatı siyasete karışan askerlere had bildirme işini başarıyla devralan ve CHP'yi dönüştürme gibi zor bir işe soyunmuş Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına bağışlayacağız.



Umarız seçimden sonra kurulacak yeni Türkiye'de Özgür Özel gibi siyasi şovunun şehvetine kapılmışken insanların haysiyetlerini düşünmeyen siyasetçiler yer almaz.



Her zaman Genç Sivil olan ve bununla gurur duyan Genç Siviller'in eski üyeleri..."