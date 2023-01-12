Özgür Özel'in iddiaları sonrası o ismin hesabı kapatıldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya ilişkin açıklayacağını duyurduğu dosyaya ilişkin açıklamalar yaptı.

Özel, "Süleyman Soylu'nun trol ordularının muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da bir isimle başlayacağım. Adı Emin Şen. Devlet memurları gibi bakanların müşavirleri de şirket kurma yasaklarına ve şirket yöneticiliği yasağına tabiidir. Emin Şen'e ait Native Teknoloji var. Bu şirkette Erkan Gül, Burak Gül ve Erkan Şen var. Ama bir şirket daha var ki 2010 yılından beri Emin Şen tarafından kurulmuş. Bir bakan müşavirinin şirketinin olduğunu, o şirketinin eski ortaklarının Genç Sivillerin olduğunu, ortakların gittiğini ama kendisinin kaldığını gördük" dedi.

CHP'li Özgür Özel canlı yayında açıklamalarda bulunurken İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" dedi.

Bakanlığın açıklaması, gazetecileri tarafından Özgür Özel'e canlı yayına soruldu. Özel, Bakanlığın sitesi ve bazı valiliklerin internet sitelerinde yer alan haberleri örnek göstererek, Şen'in Bakan Müşaviri olduğunu belirtti.

Özel'in açıklamalarından sonra T.C İçişleri Bakanlığı'nın sitesine bir süre ulaşılamadı. Öte yandan Özel'in açıklamasından sonra Emin Şen'in Twitter hesabı da kapatıldı.