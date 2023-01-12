Bakanlıktan Özgür Özel'e yanıt

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Özgür Özel'in iddiaları sonrası açıklama yaptı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, açıklamada, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" denildi.

Özel bu açıklamaya verdiği yanıtta, "Kendisi resmi sitede Bakanlık Müşaviri olarak yer alıyor" vurgusunda bulundu, sitenin ekran görüntüsünü gösterdi.

Özel, "Süleyman Soylu'nun trol ordularının muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da bir isimle başlayacağım. Adı Emin Şen. Devlet memurları gibi bakanların müşavirleri de şirket kurma yasaklarına ve şirket yöneticiliği yasağına tabiidir. Emin Şen'e ait Native Teknoloji var. Bu şirkette Erkan Gül, Burak Gül ve Erkan Şen var. Ama bir şirket daha var ki 2010 yılından beri Emin Şen tarafından kurulmuş. Bir bakan müşavirinin şirketinin olduğunu, o şirketinin eski ortaklarının Genç Sivillerin olduğunu, ortakların gittiğini ama kendisinin kaldığını gördük" demişti.